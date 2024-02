0-4.

Det var stillingen mellem West Ham og Arsenal ved pausen i søndagens Premier League-kamp, og allerede dér havde hjemmebanetilskuerne fået nok.

Faktisk var West Ham-fansene så utilfredse, at de skred fra London Stadium i protest.

Se videoen nederst i artiklen.

Og selvom mange blev på stadion og håbede på et mirakel, ville de sandsynligvis ønske, at de var gået med de fans, der forlod tilskuerpladserne ved pausen.

Det blev nemlig på ingen måde bedre i 2. halvleg. Tværtimod.

I skrivende stund fører The Gunners med hele 0-6, og dermed er katastrofen total for hjemmeholdet, der ellers lå udmærket til i Premier League.

Med dagens nederlag – som vi vidst godt kan tillade os at kalde, selvom kampen endnu ikke er slut – ligger West Ham nu på 8.-pladsen, mens Arsenal er treer i den bedste engelske række.

Klokken 17.30 venter næste kamp, hvor Aston Villa tager imod Manchester United, der har Rasmus Højlund med fra start.

Den kamp kan du følge live her på bt.dk.