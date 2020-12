Den tidligere landsholdsspiller Christian Poulsen skal ikke bare til at vinke farvel til det gamle år - men også til sit hjem: en udsigtslejlighed på Christianshavn i det indre København.

Handlen af fodboldstjernens milliondyre hjem i hovedstaden er nemlig gået igennem efter omkring ti måneder på markedet.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Poulsen - der har flere storklubber som Liverpool, Juventus og Ajax på CV'et - nedjusterede prisen på den 181 kvadratmeter store liebhaverlejlighed med en million kroner i sommer, så der skulle betales 13,5 millioner kroner for adressen.

Men den netop tinglyste salgspris tyder på, at den gamle FCK-spiller stadig har været til at handle med: Salgsprisen endte nemlig på 12,8 millioner kroner - hvilket er 700.000 kroner under den sidste udbudspris, mæglerfirmaet Siesbye Kapsch havde sat.

Poulsens hjemmebane ligger da heller ikke længere i Danmark; siden 2019 har han haft rollen som assistenttræner i den hollandske storklub AFC Ajax.

Foto: Siesbye Kapsch Vis mere Foto: Siesbye Kapsch

Prisfest i København

Christian Poulsen købte den fireværelses store ejerlejlighed med udsigt til Christianshavns Kanal tilbage i 2007, da han spillede for den spanske klub Sevilla FC.

Dengang gav han 7,6 millioner kroner for den forholdsvis nybyggede lejlighed, der stod færdig i 2002, men et årti efter er den altså blevet solgt for tæt på det dobbelte.

I mellemtiden har der da også været en regulær prisfest på det københavnske boligmarked, hvor ejerlejlighedspriserne kun er gået én vej - særligt i de seneste fem år - og det er op.

Det viser tal fra Boliga.dk.

I øjeblikket koster en ejerlejlighedskvadratmeter i hovedstadspostnummeret i København K, hvor Poulsens nu tidligere hjem ligger, lige under 60.000 kroner - salgsprisen på fodboldspillerens hjem resulterede dog i hele 70.700 kroner for hver kvadratmeter.

I 2007 - den gang Poulsen købte lejligheden - lød den gennemsnitlige kvadratmeterpris i København K på knap 38.000 kroner.

Christian Poulsen sluttede sin professionelle karriere på grønsværen i 2015 i Løvernes hvid-blå farver - og har også knap 100 landsholdskampe på CVet.

