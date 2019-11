Mandag aften står der mere end en EM-kvalifikation på spil for Åge Hareides tropper.

Det handler nemlig også om penge. Mange penge.

Hvis det danske landshold kvalificerer sig til sommerens EM-slutrunde, venter der DBU en kæmpe milliongevinst.

Ifølge UEFA's hjemmeside vil de 24 lande, der kvalificerer sig til slutrunden i 2020, få tilført hele 70 millioner danske kroner i præmiepenge for at deltage.

Præmiepengene er store ved EM i 2020. Foto: Alberto PIZZOLI Vis mere Præmiepengene er store ved EM i 2020. Foto: Alberto PIZZOLI

Til EM-slutrunden er det samlede antal præmiepenge vokset med hele 23 procent i forhold til EM 2016 i Frankrig.

Hvis Danmark ender med at kvalificere sig til slutrunden, så kan der potentielt være flere penge at hente for de danske drenge.

En sejr ved EM 2020 giver yderligere 11 millioner kroner, mens et uafgjort resultat vil kaste 5,5 millioner kroner af sig.

De lande, der formår at gå videre fra EM's gruppespil, vil derefter modtage 15 millioner kroner for at deltage i knockout-fasen.

Herefter vil en kvartfinale være 24 millioner kroner værd, mens en semifinale vil tilføre hele 37 millioner kroner til landenes fodboldforbunds pengekasse.

Vinderen af finalen ved EM 2020, der spilles på Wembley i London, får 75 millioner kroner, mens taberen af finalen kan trøste sig selv med 52 millioner kroner.

Sammenlagt vil den kommende europamester kunne få over en kvart milliard, hvis gruppespillet kaster tre sejre af sig.

De 24 kvalificerede lande vil til sammen dele over 2,7 milliarder kroner i præmiepenge.