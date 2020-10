Jubel, forløsning, glædestårer og massive millioner.

FC Midtjylland fik onsdag aften vendt et katastrofalt 0-1-nederlag over Slavia Prag til et 4-1-resultat, der sikrede dem den gyldne nøgle til det forjættede land – Champions League.

Men hvor mange millioner var den vanvittige sejr egentlig værd, og hvem kan midtjyderne ende i gruppe med, når der torsdag er lodtrækning? B.T. giver dig svaret lige her.

Lad os tage millionerne først. Det er nemlig en pose pung af de større, der lige nu er på vej til Herning.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Ifølge Football-Coefficient så er der først og fremmest 113,5 millioner kroner lige ned i lommen på den danske klub, fordi de har kvalificeret sig til den fineste europæiske turnering, der er.

Læg dertil, at FC Midtjylland får 16,5 millioner kroner fra koefficientranglisten, hvor de ligger næstsidst af de kvalificerede hold med kun Ferencvaros under sig.

Derudover er der så markedspuljen, der formentlig vil indbringe Claus Steinlein og de andre FCM-bosser omkring 100 millioner kroner.

Alt i alt betyder det, at FC Midtjylland med onsdagens sejr kan glæde sig over en pose penge på omkring 230 millioner kroner.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Og lad så tage de modstandere, som ulvene kan trække op af bowlen, når der torsdag trækkes lod til denne sæsons gruppespil.

Her er FC Midtjylland nemlig placeret i fjerde seedningslag, hvilket betyder, at der er rig mulighed for, at et eller flere af de helt store europæiske hold skal en tur forbi MCH Arena i Herning:

Overblik:

Seedningslag 1: Liverpool, Bayern München, Real Madrid, Sevilla, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit og Porto.

Liverpool, Bayern München, Real Madrid, Sevilla, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit og Porto. Seedningslag 2: Barcelona, Manchester City, Manchester United, Atlético Madrid, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea og Ajax.

Barcelona, Manchester City, Manchester United, Atlético Madrid, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea og Ajax. Seedningslag 3: Inter, Dynamo Kiev, Red Bull Salzburg, RB Leipzig, Olympiakos, Lazio, Krasnodar og Atalanta.

Inter, Dynamo Kiev, Red Bull Salzburg, RB Leipzig, Olympiakos, Lazio, Krasnodar og Atalanta. Seedningslag 4: FC Midtjylland, Lokomotiv Moskva, Club Brugge, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, Rennes, Marseille og Ferencvaros.

Der bliver trukket lod til Champions League-gruppespillet torsdag klokken 17.00 i Geneve.