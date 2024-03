Så er det slut.

Frankrigs stolte søn Kylian Mbappé forlader den største klub i hjemlandet, PSG, til sommer, fortæller verdens førende fodboldmedie The Athletic.

Manden bag afsløringen er David Ornstein, der har nogle af de største transferafsløringer bag sig, eksempelvis at Erling Haaland skulle til Manchester City.

Franske L'Equipe og RMC Sport fortæller samme historie.

Den altdominerende angriber på 25 år har ifølge mediernes oplysninger torsdag givet Paris Saint-Germain besked om, at han ikke agter at forlænge sin aftale med klubben, der løber til 30. juni denne sommer.

Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix

Ved flere lejligheder har den franske superstjerne været rygtet væk, og i de fleste tilfældet er der blevet peget på Real Madrid som destination.

Det er også den mulighed, som The Athletic anser som den mest oplagte, men Mbappés bagland skulle ikke være helt blæst bagover af det tilbud, som den spanske storklub har præsenteret allerede i januar.

Hos PSG vil de givetvis savne deres målsluger, der denne sæson har stået for 31 kasser i 30 kampe.

I 2017 kom han til klubben fra AS Monaco for svimlende 180 mio. euro, hvilket svarer til over 1,3 mia. danske kroner. Det gør ham til verdens næstdyreste spiller efter Neymar, der var blevet hentet kort forinden.