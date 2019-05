Spansk fodbold er ramt af mulig matchfixingskandale.

Ifølge den spanske avis El Pais er flere tidligere og nuværende spanske fodboldspillere blevet anholdt i en undersøgelse for mulig matchfixing.

En talsmand fra det spanske politi har bekræftet, at operationen 'er i fuld gang'.

»Jeg kan ikke bekræfte nogle af de navne på arresterede, der cirkulere i spansk presse i øjeblikket, fordi aktionen stadig er i fuld gang,« lyder det.

Spansk politi har gennemført flere aktioner tirsdag. Her uden for fodboldklubben SD Huesca hovedkvarter. Foto: JAVIER BLASCO

Men blandt de arresterede skulle angiveligt være flere opsigtsvækkende navne.

Mest kendt er den tidligere Real Madrid-spiller Raul Bravo, der skulle være en slags leder at matchfixing-organisationen.

Også de tidligere spillere Borja Fernandez og Borja Aranda er involveret i sagen. Samt de stadig aktive spillere Samuel Sáiz og Inigo Lopez.

Ifølge den spanske tv-station TVE er der foretaget 11 anholdelser i forbindelse med tirsdagens aktion.

epa07607081 Spanish policemen are deployed outside the Spanish soccer club SD Huesca's headquarters during a raid for an alleged match fixing case in Huesca, northeastern Spai, 28 May 2019. The police investigates an alleged network for match fixing in Spanish La Liga and La Liga 2 divisions involving several clubs. According to investigation sources, SD Huesca's president Agustin Lasaosa and the club's medical services director Juan Carlos Galindo Lanuza were arrested together with former soccer players Raul Bravo, Borja Fernandez, and Carlos Aranda. EPA/JAVIER BLASCO Foto: JAVIER BLASCO

Politiet gennemførte tirsdag morgen også en razzia hos fodboldklubben SD Huesca, hvor klubbens præsident, Agustin Lasaosa, også er blevet arresteret. Klubben er netop rykket ud af Primera Division.

