En foræring af Southamptons målmand sendte Arsenal mod tre hårdt tilkæmpede point på udebane.

En kæmpe brøler af Southamptons målmand og en skidt aflevering fra Pierre-Emile Højbjerg hjalp Arsenal til en vigtig sejr på 2-0 ude i den sydengelske havneby.

Sejren sender Arsenal op på niendepladsen, stadig med ni point op til de europæiske pladser. Southampton ligger lige under midten, men med ti point til nedrykningsstregen.

Arsenal var bedst spillende i første halvleg og burde være kommet foran tidligt i kampen. Men fra kort afstand sparkede Pierre-Emerick Aubameyang på overliggeren.

Knap midtvejs i halvlegen kunne angrebskollega Eddie Nketiah dog ikke undgå at bringe London-klubben foran.

Southampton-målmand Alex McCarthy var tidligt ude med en gedigen julegave til Nketiah.

McCarthy fik spillet bolden tilbage til sig og Nketiah løb frem for at presse målmanden, som angriberne normalt gør.

McCarthy var så langsom i sin afvikling af situation og lavede så upræcis en aflevering, så bolden blev sendt direkte ind i foden på Nketiah.

Bolden rullede mod mål, og Nketiah havde ingen problemer med at overløbe Southampton-keeperen og trille 1-0-føringen ind.

Efter pausen fik Pierre-Emile Højbjerg og holdkammeraterne bedre fat i spillet, og i perioder virkede det til, at en udligning ikke var langt væk.

Arsenal havde svært ved at holde fast i bolden med hjemmeholdets forbedrede presspil, og gæsterne fik heller ikke etableret et velfungerende kontraspil.

Med et par udskiftninger omkring midtvejs i anden halvleg lykkedes det Arsenal-manager Mikel Arteta at tage brodden lidt af Southampton.

Joseph Willock og Sead Kolasinac gav friske ben og mere styrke end Nicolas Pépé og Kieran Tierney. Det havde den ønskede effekt for Arsenal.

Southampton blev ved med at forsøge, men opgaven blev for svær fem minutter før tid. En skidt aflevering af Højbjerg til stopperen Jack Stephens endte med at koste Stephens et rødt kort.

Han blev overløbet af lynhurtige Aubameyang, og som bageste mand nedlagde Stephens den hurtige angriber.

Ved det efterfølgende frispark endte en ripost hos Joseph Willock, som kunne gøre det til 2-0 og afgøre kampen.

Samtidig tog Burnley en sejr på 1-0 over Watford, som kun har et enkelt point ned til nedrykningsstregen i Premier League.

/ritzau/