Uskarpe og med løst krudt i støvlerne.

Sådan må man betegne Nicklas Bendtner og hans angrebsmakker i Rosenborg, Alexander Søderlund, som er inde i en dyb målkrise hos de dybt kriseramte norske mestre.

Endnu er ingen af de to dyre angribere, der er kommet på tavlen i denne sæsons fem kampe i Norges bedste række.

Men faktisk er det ikke kun på denne side af nytår, at det har haltet med skarpheden hos Bendtner og Søderlund.

Nicklas Bendtner skyder med løst krudt i Rosenborg.

Ifølge Adresseavisen har de to angribere kun scoret ni mål til sammen i det seneste år.

I den periode har den danske stjerneangriber spillet 16 kampe og scoret sølle tre mål. Søderlund har lavet seks mål i 17 kampe.

31-årige Søderlund, som deler og konkurrerer om 9'er-positionen med sin 32-årige danske angrebsmakker, medgiver, at de begge har været for ringe til at ramme målet for kriseramte Rosenborg, som er kommet skidt fra start i sæsonen.

»Vi har ikke været i nærheden af at skabe så meget, som vi normalt gør. Det er både vores egen skyld og holdet, som ikke fungerer. Men så længe vi vinder, så er det det aller vigtigste. Så er jeg ligeglad med, hvem der scorer mål,« siger Søderlund til Adresseavisen.

Midtbanespilleren Pål André Helland er sammen med forsvarsspiller Tore Reginiussen Rosenborgs topscorer i denne sæson - med et sæsonmål til hver.

»Jeg er meget tryg ved, at de kommer til at score og højst sandsynligt overhaler os,« siger Pål André Helland om sine angriber-holdkammerater hos Rosenborg.

De forsvarende norske mestre er højst overraskende placeret på sidstepladsen i Eliteserien i Norge efter to uafgjorte kampe og tre nederlag.

Nicklas Bendtner er startet inde i to kampe, og er blevet skiftet ind i de resterende tre - uden at komme på måltavlen.