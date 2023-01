Lyt til artiklen

Det går tilsyneladende ikke godt med ægteskabet.

Fodboldeksperten Jermain Defoe, der har en lang Premier League-karriere med mange mål bag sig, har ifølge The Sun og Daily Mail tilbragt julen på den caribiske ø St Lucia, mens hans kone Donna blev hjemme i Glasgow.

Den tidligere Spurs og West Ham-stjerne er blevet set uden sin vielsesring, mens konen er vendt tilbage til sit oprindelige efternavn på sociale medier og har holdt op med at følge sin mand.

Begge har desuden fjernet Instagram-billeder af magasinforsiden fra OK!, der viste deres bryllup i juni sidste år.

Footballer Jermain Defoe has tied the knot with his Glaswegian fiance at Cliveden House, the venue where Meghan Markle stayed the night before she married Prince Harry.https://t.co/l80UH6SLFL — OK! Magazine (@OK_Magazine) June 21, 2022

Det kostede angiveligt parret 200.000 pund, hvilket svarer til knap 1,7 mio. danske kroner.

Defoe sagde dengang:

»Dette er min fremtid, det er for evigt, det er den person, jeg vil tilbringe resten af ​​mit liv med.«

The Sun har tidligere skrevet om Defoes sidespring, men der ikke kommet nogen officiel meddelelse fra nogen af de involverede parter.