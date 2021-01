Hvor spiller Christian Eriksen om en måned, når transfervinduet er ovre?

Netop det spørgsmål er der rigtig mange, der stiller sig, da den danske stjerne er på overskudslageret i Inter.

Klubben har ikke lagt skjul på, at midtbanespilleren er på transferlisten, og selvom Paris Saint-Germain har været meldt som en af de varmeste bejlere, melder den italienske sportsavis Gazzetta dello Sport, at en overraskende udvikling kan være under opsejling.

Det er, at Christian Eriksen kan være på vej hjem.

Ifølge avisen Gazzetta dello Sport, kan Christian Eriksen være på vej retur til Tottenham – blot et år efter, han forloid London-klubben.

Hjem til sin tidligere klub Tottenham.

Men før det sker, skal transferkarrusellen flaske sig sådan, at Dele Alli – der lige nu er mere end bare på bænken i Tottenham – bliver sendt til PSG.

For under en uge siden tiltrådte Alli og Eriksens tidligere træner Mauricio Pochettino i den franske hovedstadsklub, og ifølge mediet er englænderen i kikkerten hos den argentinske træner. Bliver det skifte til virkelighed, kan det bane vejen for et dansk comeback hos Tottenham.

Mediet mener også at vide, at Mourinho er interesseret i danskeren – især hans afslutningsevner er noget, portugiseren har set sig lun på. Og når der tilmed ikke er nogen tvivl om, at Conte ikke længere tror på Eriksen, er banen kridtet op til et dansk skifte.

Rygterne har svirret siden juletiden, hvor Inter meldte ud, at man regnede med at skille sig af med Christian Eriksen her til januar.

Den 28-årige landsholdsspiller er også blevet sat i forbindelse med blandt andet Wolverhampton, hvilket affødte stærke reaktioner fra holdets fans.

