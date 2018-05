Herover kan du se højdepunkter fra den fede finale.

En afbrænder, en kæmpebrøler, en jubeldans, en skade og et kys.

Europa League-finale mellem Atlético Madrid og Olympique Marseille kan summeres op i de fem ord, som dækker over nøgleøjeblikkene, som afgjorde kampen til de spanske favoritters fordel.

3-0 endte den festlige og intense finale i Lyon til Atlético Madrid efter blandt andet to scoringer fra superangriberen Antoine Griezmann, som straffede sine landsmænds fejl. Dermed sikrede Atlético Madrid sig Europa League-trofæet for tredje gang siden 2010.

Antoine Griezmann (til højre) var kampens helt store oplevelse. Foto: VINCENT KESSLER Antoine Griezmann (til højre) var kampens helt store oplevelse. Foto: VINCENT KESSLER

Efter en hæsblæsende og flot start af finalen på et stemningsmættet Parc Olympique Lyonnais, var det ellers franskmændene, som kom bedst ud til kampen på den neutrale bane i hjemlandet.

Efter bare tre minutters spil splittede Olympique Marseilles store stjerne og assistkonge, Dmitri Payet, det ellers så solide spanske forsvar med en forrygende dyb stikning, men angriber Valere Germain misbrugte kæmpechancen ved at sparke langt forbi mål i en situation, hvor han var alene med Jan Oblak.

Et kvarter med Olympique-dominans senere indtraf så nøglemoment nummer to: Olympique Marseilles kæmpebrøler, som blev så afgørende for opgøret.

Efter et dårligt udspark fra Marseille-målmanden og en efterfølgende dårlig tæmning fra forsvarsspiller Zambo Anguissa endte bolden hos Gabi, og efter et par hurtige kombinationer var Antoine Griezmann alene igennem med målmanden, og så var man ikke i tvivl, hvad der så ville ske:

Mål, 1-0 og signatur-jubeldans fra den farverige og farlige franske stjerne, som fejrede målet som var han en af karaktererne fra det populære computerspil ’Fortnite’.

Foto: PHILIPPE DESMAZES Foto: PHILIPPE DESMAZES

Og så var en flot start på kampen af det sydfranske storhold, som havde horder af tændte fans på lægterne, blevet vekslet til en op-ad-bakke-affære. Men det skulle blive endnu værre.

For bare fem minutter efter den kolde dukkert blev den varme Lyon-aften endnu mere iskold for franskmændene i næste nøgleøjeblik: Dmitri Payet – holdets helt store profil og fransk landsholdshelt fra EM i 2016 – stoppede pludselig op, tog sig til låret og rystede på hovedet.

Den var gal med bentøjet, og han kunne ikke fortsætte i finalen, som han ellers havde båret sit hold frem til i en lang Europa League-turnering. Grædende blev Payet skiftet ud, og fik på vejen ud af banen et kys på kinden fra sin landsholdskollega på modstanderholdet, Antoine Griezmann. Du kan se øjeblikket, hvor profilen Dimitri Payet må forlade banen i tårer lige her.

Dimitri Payet forlader banen i tårer, efter han pådrog sig en skade i Europa League-finalen. Foto: VINCENT KESSLER Dimitri Payet forlader banen i tårer, efter han pådrog sig en skade i Europa League-finalen. Foto: VINCENT KESSLER

Derefter var scenen overladt til Griezmann og hans spanske legekammerater. Og kort efter pausen afgjorde den lille Atlético-7'er affæren med en ny flot socring. Denne gang med et Messisk chip over målmanden efetr et lynhurtigt og gennemspillet angreb.

Olympique Marseille ramte stolpen hen mod slutningen af kampe, men reel spænding var der aldrig over anden halvleg, og i stedet kunne anfører Gabi score et sjældent mål til slutcifrene i slutminutterne.

Foto: JOHN SIBLEY Foto: JOHN SIBLEY

En passende afslutning på finalen. Gabi var nemlig også på banen, da Atlético sidst sejrede i turneringen tilbage i 2012. Det samme var i øvrigt også Juanfran, Diego Godin, Koke og Filipe Luis fra den nuværende trup, som ligesom dengang styres af den argentinske succestræner Diego Simeone.

Atlético-træneren kunne efter at have tilbragt hele finalen på tribunen, da han havde karantæne, efterfølgende se det indskiftede klubikon Fernando Torres løfte Europa League-trofæet sammen med holdkammeraterne i sin sidste store kamp for barndomsklubben.



Genoplev kampen i LIVE-bloggen herunder: