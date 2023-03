Lyt til artiklen

Hvis du havde sat dig til rette i sofaen og glædet dig til at se aftenens Superligakamp fra start, måtte du væbne dig med tålmodighed.

Viaplay og kanalen TV3 Sport var nemlig nede i de første 25 minutter af fredagens kamp mellem OB og AaB, hvor det hverken var muligt at se kampen på Viaplay, YouSee eller flow-tv.

Og selvom kanalen nu kan ses igen, er kampen blevet vist fra første minut, og dermed er seerne cirka 25 minutter bagud i kampen.

'Vi kan desværre ikke give et tidspunkt for, hvornår livesignalet kører igen. Men her kl. 19.35 er det lykkes at få en forskudt optagelse af kampen til at køre på Viaplay og TV3 SPORT,' skriver TV3 Sport og fortsætter:

'Det er ikke muligt for os at komme på livesignalet i øjeblikket, og derfor er den forskudte transmission af kampen i øjeblikket den seneste mulighed for at vise kampen.'

Der er også massiv utilfredshed på TV3 Sport Superligas Facebook-side, hvor flere brugere har kommenteret det seneste opslag.

'I sku skamme jer,' lyder det blandt andet fra en bruger.

'Hvordan har I tid til at lave 100 opslag indenfor en halv time, men ikke tid til at spole en halv time frem for, at vi rent faktisk kan se kampen live?' skriver en anden.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Viaplay.

Opdateres …