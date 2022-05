Inden den længe ventede Champions League-finale i Paris mellem Liverpool og Real Madrid opstod der pludselig kaos ude foran stadion.

Her maste massevis af fans sig frem og forsøgte at trænge ind på Stade de France ved at hoppe over hegnet til stadionet i den franske hovedstad.

Midt i kaosset begyndte politiet at benytte sig af tåregas mod fansene. Også Michael Laudrup og Niels Christian Frederiksen, der kommenterer Champions League-finalen, var ude for en ubehagelig oplevelse før kampstart. Den episode kommer vi til lidt senere.

Tv 3-vært Helle Smidstrup oplevede nemlig kaosset allerede, da hun ankom til stadion.

»Det var det vildeste kaos. Det startede med et trafikalt kaos, som vi selv har var en del af og fansene også. Vi tog herud i virkelig god tid, hvor vi sad fast i vores bil i en tunnel. Efterfølgende sad vi fast på en motorvej og var nødt til at smutte over to meter hegn lidt væk fra vejen,« siger Helle Smidstrup til B.T. og fortsætter:

»Ved stadion var vi nødt til at mase os igennem en kødrand af mennesker. Vi kom kun ind, fordi vi havde vores akkreditering.«

Helle Smidstrup fortæller, at kaosset fortsatte efter kampstart.

»Jeg skulle ud at se, hvad det var der foregik. Lige pludselig kom der en masse armeret politi fra den ene ende af stadion til den anden. Vagterne trådte herefter tilbage, fordi de brugte tåregas mod de fans, der prøvede at komme ind.«

Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Foto: KAI PFAFFENBACH

TV-3-værten fik selv rester af tåregas i øjnene, men hun fortæller, at det var meget værre for dem, der fik sprøjtet det direkte i øjnene.

»Det var både fans og vagter, der blev ramt.«

Da Helle Smidstrup var ude at tjekke op på roligheder 20 minutter efter kampstart, var der lidt mere ro på, men ved nogle af portene var der stadig 100 meter kø. Især Liverpool-fans ved den ene indgang råbte og gjorte alle klar over, at der var tale om en kæmpe skandale.

Da der blot var få sekunder til, at finalen endelig kunne fløjtes i gang, fortalte Niels Christian Frederiksen, at ham og Michael Laudrup var blevet forsøgt bestjålet inden kampen.

»Det oplevede vi også selv (kaosset, red.). Der var mange, mange fans uden billet, som også forsøgte at stjæle vores akkreditering,« sagde Niels Christian Frederiksen under kommenteringen.

Sportschef for Viaplay Danmark, Benjamin Munk, fortæller til B.T., at han har fuldt intenst med og selvfølgelig været lidt bekymret over, hvordan det har været for sine ansatte dernede, da han ikke selv befinder sig i Paris.

»Det har været en voldsom og udfordrende aften indtil videre. Det har ikke været fedt. Og det siger jeg her hjemme fra København,« siger Benjamin Munk.