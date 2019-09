Den danske landsholdsspiller Lasse Schöne godt nok skiftet Ajax Amsterdam ud med italienske Genoa.

Men det betyder ikke at den hollandske storklub har glemt ham. Faktisk ærer de nu danskeren nu ved at opkalde en helt særlig pris efter ham.

Det oplyser Ajax på klubbens hjemmeside.

'Prisen for månedens mål bliver navngivet efter Lasse Schöne, og fra nu af modtager vinderen af månedens Ajax-mål Lasse Schöne Trophy,' skriver de.

We've got newsssssss...

Lasse Schöne Trophy! #GoalOfTheMonth pic.twitter.com/VqabC1JoYa — AFC Ajax (@AFCAjax) September 18, 2019

Lasse Schöne nåede at spille over 200 kampe for Ajax, inden han i dette transfervindue besluttede sig for at prøve noget nyt. Syv år blev det i alt til i den klub, hvor han har været af en de bærende profiler på den centrale midtbane.

Men selvom han nu tørner ud for Genoa i den italienske Serie A, så har han naturligvis taget sig tid til at sige tak til sin tidligere klub.

»Jeg er meget beæret over, at vinderen af månedens mål fra nu af vil modtage Lasse Schöne-trofæet. Det er en meget flot anerkendelse. Jeg håber, der stadig er mange smukke mål og vindere i vente.«

33-årige Lasse Schöne har da også altid været garant for flotte scoringer. Han vandt således prisen for årets mål i Ajax i både 2014, 2017 og 2019.

De flotte mål er tilsyneladende noget den danske midtbanespiller har taget med sig til Italien. I sin første kamp for Genoa scorede han nemlig direkte på frispark.