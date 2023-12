De glemmer ikke deres helte i Italien.

Og sådan en er danske Martin Jørgensen, der har efterladt et stort indtryk i støvlelandet.

Det vil hans tidligere klub Udinese hylde ham for på søndag klokken 14.30, hvor han er inviteret som æregæst til kampen mod Verona.

Og han har takket ja til indbydelsen, lyder det fra klubben på Instagram.

»Den danske legende, der repræsenterede klubben 218 gange og scorede 32 mål, er til stede ved søndagens kamp. Før kick-off får han en pris og hilser på Udineses fans,« skriver klubben, der ligger nummer 16 i Serie A.

Jørgensen var i klubben fra 1997 til 2004, før turen gik videre til Fiorentina. I 2010 vendte manden med de over 100 landskampe tilbage til hjemladet, hvor han sluttede sig til AGF uden den store succes.

Som 39-årig sagde han i 2014 stop.

»Det er en beslutning, der har været svær og lang tid undervejs, og den er også blevet ændret et par gange,« sagde Jørgensen i en pressemeddelse.

Danskerne i Udinese i 2001: Martin Jørgensen, Allan Gaarde og Per Krøldrup. Foto: Lancia/Ritzau Scanpix Vis mere Danskerne i Udinese i 2001: Martin Jørgensen, Allan Gaarde og Per Krøldrup. Foto: Lancia/Ritzau Scanpix

»Jeg synes stadig, at det er sjovt at spille fodbold, men jeg kan også godt mærke på min krop, at det er ved at være for hårdt, og når glæden overmatches af træthed og ømhed, så er tiden inde til at sige stop.«

Nu får han lige en tur i manegen igen af klubben, som han gav sine bedste fodboldår.