Hollywood-stjernen Ryan Reynolds er tæt på at købe sig ind i den walisiske fodboldklub Wrexham.

Der er langt fra Hollywood i Los Angeles til Wrexham i Wales. Ja, faktisk er der lige præcis 8.479 kilometer, hvis man skal tro The World Wide Web.

Ikke desto mindre er det den tur, den canadiske superstjerne Ryan Reynolds måske kan se frem til i fremtiden.

For ifølge Wrexham er han en potentiel investor i den lille fodboldklub, der normalt spiller i den engelske National League, der er den femtebedste række i England.

Reynolds, der er mest kendt for sin rolle i Deadpool, er dog ikke den eneste skuespiller, der vil være en del af Wrexham.

Også Rob McElhenney, der er en amerikansk skuespiller og manuskriptforfatter, vil danne duo med Reynolds.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Klubben, der er fanejet, har stemt omkring forslaget, og 97,5 procent af stemmerne var for at forstætte forhandlingerne med de to skuespillere.

»Som et resultat af dette vil samtalen med de potentielle investorer fortsætte, og vi kan nu bekræfte, hvem de to mennesker, der vil investere i Wrexham, er,« skriver klubben og nævner Reynolds og McElhenney

»Hr. McElhenney og Hr. Reynolds vil snart fremlægge visionen for Wrexham. Forslaget vil herefter blive bragt til afstemning på et nyt møde,« skriver Wrexham.

Klubben har været fanejet siden 2011, og ifølge BBC kan man se frem til et indskud på omkring 16 millioner kroner, hvis de to herrer får lov at købe sig ind i klubben.