David Beckham kommer til at få sin helt egen statue.

Det 43-årige fodboldikon har efterladt stort indtryk i samtlige klubber, han har været i, og i amerikanske Los Angeles bliver englænderen nu foreviget med en statue.

Los Angeles Galaxy har afsløret over for sine sæsonkortholdere, at en statue af David Beckham vil stå klar ved hjemmebanen Dignity Health Sports Park, når holdet åbner MLS-sæsonen den 2. marts.

Det skriver Sky Sports.

David Beckham i kamp for LA Galaxy. Foto: MARK RALSTON

David Beckham kom til Los Angeles Galaxy i 2007 fra Real Madrid, og han var ejet af klubben indtil 2012. Undervejs havde han to lejeophold i AC Milan.

Han betegnes som en af foregangsmændene i at tage til USA for at spille fodbold. Efter ham har eksempelvis Thierry Henry, Sebastian Giovinco, Bastian Schweinsteiger og senest Zlatan Ibrahimovic taget samme vej over Atlanten.

Den tidligere anfører for det engelske landshold spillede 122 kampe for Galaxy. I dag er hans fodboldfokus dog på den anden amerikanske kyst.

Beckham er således medejer af klubben Inter Miami, der efter planen skal blive en del af MLS-rækken i 2020.

David Beckham vandt to mesterskaber med LA Galaxo og fik derfor lov til at bsøge daværende præsident Barack Obama i Det Hvide Hus. Foto: MANDEL NGAN

Ifølge Sky Sports er David Beckham den første spiller i MLS til at få en statue.

Lamar Hunt er navnet på den tidligere ejer af klubberne FC Dallas, Sporting Kansas City og Columbus Crew, og han har en statue af sig stående i Texas, hvor FC Dallas har hjemme

David Beckham spillede i sin karriere for Manchester United, Preston North End, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, AC Milan og Paris Saint-Germain.

Han spillede derudover 115 landskampe for England.