3,9 millioner danske kroner.

Så meget fik Anders Hørsholt for at blive fyret som administrerende direktør i FC København.

Det fremgår (på side 82) af Parken Sport & Entertainments årsregnskab for 2018.

Anders Hørsholt stoppede under stor mystik hos københavnerne sidste år.

Det var uvist, om han gik selv eller blev fyret, men i sidste ende viste det sig, at han med stor sandsynlighed blev opsagt.

»Kære venner af FCK. Jeg har i det seneste år sammen med besyrelsesformand Bo Rygaard arbejdet på en ny struktur i ledelsen af FC København. Det stod klart for mig, at jeg skulle ud af den daglige drift - ja, måske forlade virksomheden helt. 7,5 år i spidsen for en virksomhed som FCK er mange år. Lige så fascinerende og spændende hver eneste dag er, lige så store er frustrationerne, når det ikke er stolpe ind, men stolpe ud,« skrev Anders Hørsholt blandt andet på sin LinkedIn-profil i forbindelse med stoppet.

Jan Harrit overtog pladsen fra Hørsholt.

»Der er ingen dramatik i Anders' afsked. Det er en velovervejet ting, og jeg har brugt en del tid sammen med Anders på, hvordan den bedste vej frem var for selskabet. Vi er meget tilfredse med selskabets udvikling, så der er ingen større ændringer på vej,« sagde Parken Sport & Entertainments bestyrelsesformand, Bo Rygaard, efter administrerende direktør Anders Hørsholts exit.

Regnskabet viste desuden, at Parken Sport & Entertainment gik ud af 2018 med et stort underskud.

Det lød på på 167,8 millioner kroner.

Ifølge selskabet lød begrundelsen, at man endelig kom af med problembarnet Fitness.dk.

I selskabet er der yderligere sket forandringer i de seneste dage.

Klubikonet Niels-Christian Holmstrøm har meldt sin afsked, og på den anden side har rigmanden Lars Seier Christensen købt 22,5 procent af aktierne i selskabet.

B.T. forsøger at indhente en kommentar fra FCK.