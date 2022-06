Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Frankrig så længe ud til til at løbe med point mod Kroatien, men det ændrede et sent straffespark på.

90 minutter var ikke nok til at finde en sejrherre, da Kroatien og Frankrig mandag aften spillede 1-1 i Split i anden runde af Nations League.

Efter at have taget føringen måtte Frankrig nøjes med et point, da Kroatien gjorde det til uafgjort med en sen straffesparksscoring.

Efter kampen befinder de to nationer sig i bunden af gruppe 1, mens Østrig og Danmark sidder på de to øverste pladser - det er også en kæmpe gave for Danmark, der lige nu spiller mod Østrig og er foran 1-0.

Danmark kan nemlig gå hele fem point foran forhåndsfavoritterne i Nations League-gruppen fra Frankrig, hvis det lykkes Danmark at snuppe sejren over Østrig mandag aften - den kamp kan du følge live HER.

Flere af Frankrigs største stjerner fik ikke spilletid i mandagens kamp mod Kroatien. Blandt andre superstjernerne Kylian Mbappé og Karim Benzema måtte overvære kampen fra bænken.

Kampen var længe låst mellem de to hold, som havde svært ved at komme til chancer.

I 18. minut kom Kroatien tæt på, da Ante Budimir blev sendt i dybden, men et skud direkte på den franske målmand Mike Maignan var ikke nok til at udløse et mål.

Cirka en halv time inde i kampen så det ud, som om Christopher Nkunku havde gjort det til 1-0 for Frankrig, da han med et elegant lob sendte bolden over Kroatiens målmand Dominik Livakovic. Han blev dog vinket offside af linjedommeren.

I de følgende minutter var det Frankrig, der havde overtaget med flere chancer, men da dommeren fløjtede første halvleg af efter 45 minutter, var stillingen fortsat 0-0.

Cirka 10 minutter inde i anden halvleg kom Frankrig på måltavlen, da Adrien Rabiot blev sendt i dybden af Wissam Ben Yedder og sendte bolden forbi målmanden til 1-0.

Det fik gang i Kroatien, som virkede fast besluttet på at komme tilbage i kampen. Med højt pres og solidt forsvarsspil viste de franske spillere sig dog svære at bide skeer med.

Men 10 minutter før tid fik Kroatien mulighed for at gøre det til 1-1, da Andrej Kramaric blev nedlagt i feltet.

Efter et VAR-check blev Kroatien tildelt straffesparket, som Kramaric køligt sendte i målet efter at have sendt Mike Maignan den forkerte vej.

Begge hold gjorde i de resterende minutter flere forsøg på at score et sidste mål, men efter 90 minutter gik begge hold fra kampen med et point.

/ritzau/