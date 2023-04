Det lignede længe, at der skulle være guldfest i Napolis gader søndag eftermiddag.

Men sådan skulle det ikke gå.

Det italienske førerhold smed nemlig en 1-0-føring væk og spillede dermed 1-1 hjemme mod Salernitana i Serie A.

Napoli skulle bruge en sejr for matematisk at være sikker på at vinde det italienske mesterskab for første gang siden 1990, så da backen Mathias Olivera steg til vejrs på et hjørnepark og headede bolden i den fjerneste side af nettet, gik det amok på Stadio Diego Armando Maradona.

Napolitanerne havde gjort klar til guldfest. Foto: YARA NARDI Vis mere Napolitanerne havde gjort klar til guldfest. Foto: YARA NARDI

Men seks minutter inden festen for alvor kunne gå i gang, ødelagde Salernitana-angriberen Boulaye Dia det hele, da han med et langskud hamrede bolden i kassen til 1-1.

Da Napoli ikke formåede at score yderligere, måtte guldfesten udsættes.

Næste chance er på torsdag, hvor Luciano Spalettis mandskab møder Udinese på udebane.

Trods søndagens skuffende resultat, er Napoli fortsat solidt placeret på førstepladsen. Lazio er nummer to med 18 point færre og kan dermed teoretisk nå op på siden af Napoli med seks spillerunder tilbage.