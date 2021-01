Man kan sagtens komme galt afsted, selvom man sidder i coronalockdown i den sydspanske by Malaga.

Det har Daniel Agger måtte sande mandag, da han endte med at være centrum for en fuldstændig vanvittig historie, der var så opsigtsvækkende, at den spredte sig med lynets hast.

Den tidligere landsholdsstjerne var – fuldstændig forkert – blevet meldt tilbageholdt i Rusland for at have deltaget i demonstrationer, som støtter oppositionslederen Alexei Navalny. Oplysningen kom fra det russiske medie Novaja Gazeta.

Han skulle endda have været fængslet i to dage, inden han skulle stilles for retten mandag.

Daniel Agger har formentlig prøvet lidt af hvert som fodboldspiller - men han har nok aldrig været udsat for det, han prøvede mandag 25.01.2021.

Men intet af det har noget på sig. For der var faktisk tale om en helt anden Daniel Agger end landsholdets tidligere anfører. Ham vender vi tilbage til.

Mediet har siden rettet sin artikel til, men den mystiske og groteske nyhed opstod, da en kommunal stedfortræder ved Levoberezhny-distriktet Viktor Grekhov, delte informationen med det russiske medie.

Der var endda retsdokumenter tilknyttet artiklen, hvor navnet på tiltalte var D.M. Agger. Altså for Daniel Munte Agger.

Nyheden bredte sig hurtigt på sociale medier, herunder Twitter, og den fik mere end bare en enkelt bruger til at hæve øjenbrynene i bare undren:

Hvad i alverden laver Daniel Agger i Rusland? Hvorfor deltager han i protester, der støtter den russiske opposition? Har han virkelig siddet i fængsel?

Derfra faldt historien hurtigt fra hinanden. For politistationen informerede Novaja Gazeta om, at man ikke havde nogen udenlandsk statsborger med det celebre navn i sin varetægt.

Der var tale om en helt anden Daniel Agger. En russisk mand, som i 2009 ændrede navn fra Dmitry Kendel til Daniel Agger, så han bar det præcist samme som sit store fodboldidol.

Manden blev rigtigt nok fængslet, fordi han ifølge Novaja Gazeta blokerede vejen.

“There is a bit of confusion out there. I have never said: “ There is only one Daniel Agger.” And now we know for sure. The Daniel Agger mentioned in an incident in Moscow is not me.” I’m safe and sound in Spain — Daniel Agger (@DanielAgger) January 25, 2021

Det fortæller aktivisten Olga Tarasova, som også forklarede mediet, at manden rigtigt nok blev forvekslet med den danske fodboldspiller, da de indsatte fik overrakt mad 23. januar.

Den groteske fejl er nu rettet, og det russiske nyhedsbureau Baza, melder også om den vilde historie.

»Russiske medier melder, at en af fodboldens verdenslegender, den tidligere Liverpool-spiller Daniel Agger, blev tilbageholdt efter en demonstration 23. januar i Moskva. Det er især overraskende, når man tænker på, at den tilbageholdte Daniel Agger er russeren Dmitry Kendels nye navn, som han fik i 2009, da han officielt ændrede sit navn,« skriver nyhedsbureauet med en god portion humor.

Kendel, eller Agger, som han nu hedder, kommer oprindeligt fra den lille landsby Tashla i Orenburg-regionen. Tusindvis af kilometer fra Hvidovre, hvor den tidligere fodboldstjerne er fra.

same feeling here — Daniel Agger (@DanielAgger) January 25, 2021

Hvordan kunne man have undgået sådan en historie, tænker du så?

Ja, noget så simpelt som at tjekke de to mænds alder havde hjulpet.

»Manden (den russiske Agger, red.) blev taget med til Levoberezhny politistationen, hvorfra nyheden om 'fodboldstjernen' spredte sig, takket være den kommunale stedfortræder Viktor Grekhov. Da han hørte om et velkendt navn, informerede han alle hovedstatens medier om historien, men glemte at tjekke heltens alder – Kendel er fire år yngre end Agger.«

Altimens det her stod på, har den 'rigtige', 36-årig Daniel Agger, befundet sig i sydspanien. Hvorfra han har siddet og besvaret tweets, der handlede om noget helt andet.

Flere timer efter nyheden blev breaket, tog han sig da også tid til at skrive ud til sine følgere.

»Der er lidt forvirring derude. Jeg har aldrig sagt, 'der kun findes en Daniel Agger.' Og nu ved vi, at der med sikkerhed findes andre. Den Daniel Agger, der er tale om i en hændelse i Moskva, er ikke mig. Jeg er i god behold i Spanien.«