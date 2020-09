Det var en fejl, at Lionel Messi ville blive i Barcelona.

Ritzau har netop udsendt en meddelelse om, at Lionel Messi ifølge nyhedsbureauet Reuters har sagt, at han vil blive i FC Barcelona, men det var en fejl, har Ritzau efterfølgende meddelt.

Sagen om Lionel Messi er under stor bevågenhed, efter at argentineren har oplyst, at han vil væk fra klubben.

Klubben ønsker dog ikke at slippe ham, og derfor har hans far og rådgiver været på besøg i Barcelona for at finde en løsning.

Den er dog ikke fundet, og derfor er der stor forvirring om, hvor verdens bedste spiller optræder i næste sæson.

Ifølge Barcelona har han kontrakt i et år endnu, mens Messi mener, at en klausul gør, at han kan gå kvit og frit allerede nu.

Argentineren har ikke været til træning i denne uge.

Derfor var det et stort chok, at han pludselig skulle sige, at han bliver i klubben alligevel. Men det var altså ikke rigtigt.