Tusindvis af ellevilde fans var lørdag på gaden i den skotske by Glasgow.

For på trods af strenge corona-restriktioner, så samlede et massivt menneskehav sig for fejre det yderst tiltrængte mesterskab, som byens ene hold Rangers FC er millimeter fra sikre sig.

Derfor var stemningen også helt i top foran Ibrox Stadium forud for lørdagens kamp mod St. Mirren, hvor fans med røgbomber, fyrværkeri og slagsange gav den én over nakken.

Det skriver en række engelske medier.

What an experience. What a team and what a fan base.



Play up the Glasgow Rangers pic.twitter.com/FMp7FH2U2p — D (@dl_1872) March 6, 2021

På en video kan man blandt andet se, hvordan klubbens manager Steven Gerrard fik sig en vild modtagelse, da han kom kørende ind til dagens opgør. Se videoen øverst i artiklen.

Ifølge flere medier forsøgte politiet blandt andet at holde flere hundrede tilhængere fra stadionets hovedindgang på grund af de strenge corona-regler, der lige nu er i Skotland.

Offentlige forsamlinger er således forbudt og maksimalt to personer fra to husstande må mødes udenfor.

Men de yderst strenge restriktioner ignorerede de ellevilde Glasgow Rangers-fans tydeligvis.

Just a wee welcome to the champions from the best fans in the world



Glasgow Rangers pic.twitter.com/oBNSYOWXxF — Carson (@Carsonsow) March 6, 2021

Scenerne har også fået den skotske regering op ad stolen.

»Vi er ekstremt skuffede over de fans, der har samlet sig ved Ibrox i dag. På dette afgørende stadie i bekæmpelsen af virussen bringer denne gruppe af personer andre fans, politiet og hele samfundet i fare,« lyder det fra en talsmand ifølge The Sun.

Den skotske storklub har endnu ikke kommenteret på deres tilhængeres opførsel.

Rangers FC vandt lørdag 3-0 over St. Mirren og vil blive kronet som skotske mestre for første gang i et årti, hvis de evige rivaler fra Celtic taber point, når de søndag gæster Dundee United.