En gigantisk skuffelse har netop ramt de forsvarende italienske europamestre i fodbold.

For torsdag aften tabte Italien nemlig 0-1 til Nordmakedonien i en playoffkamp i VM-kvalifikationen.

Dermed kommer europamestrene fra 2021 ikke med til VM i Qatar senere på året.

Støvlelandets store stjerner formåede ikke at score mod undertippede Nordmakedonien, og så kunne gæsterne i stedet i tillægstiden skabe lidt af et mirakel.

Her trykkede Aleksandar Trajkovski af fra distancen, og bolden fandt herefter vej forbi et par italienske forsvarsspillere og Gianluigi Donnarumma i bunden af målet ved fjerneste stolpe.

Det efterlod dog de chokerede italienere med et par minutter til at udligne og sende kampen i forlænget spilletid.

Men det lykkedes altså ikke.

Nordmakedonien skal nu kæmpe mod Portugal om en tur til Qatar, da Cristiano Ronaldo og co. torsdag vandt 3-1 over Tyrkiet.

I et andet opgør vandt Wales med 2-1 over Østrig, og nu venter enten Skotland eller Ukraine for Gareth Bale og co. i kampen om en VM-billet.

Italien missede også VM i 2018 i Rusland. Dengang var det Sverige, der sendte fodboldstormagten ud af playoff.