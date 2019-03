Man skal have is i maven for at prøve sig af med en 'Panenka'.

Det arrogante straffespark, hvor man chipper bolden ind i midten af målet, var netop, hvad Simoen Jackson ville forsøge sig med for St. Mirren onsdag aften.

Her mødte St. Mirren St. Johnstone i den bedste række i Skotland, og efter otte minutter fik Simeon Jackson chancen fra pletten.

I videoen øvest i artiklen kan du se det jammerlige forsøg, hvor man tydeligt kan se på Jacksons fod, at han forsøger sig med det frække straffespark.

Vi behøver nok ikke at sige, at han brændte. Og som om det ikke var slemt nok, så tabte St. Mirren kampen.

Få minutter efter koksede St. Mirren i forsvaret, og så kunne Chris Kane simpelt score kampens første og eneste mål.

Begge hold ligger lige nu i den nedre halvdel af den skotske Premiership.

Celtic ligger solidt i spidsen - 10 point foran Rangers.