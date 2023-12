Først slog Viborg og AGF FCK i Superligaen. Onsdag blev det Silkeborgs tur til at gøre det i pokalturneringen.

FC Københavns træner, Jacob Neestrup, kalder onsdagens nederlag til Silkeborg i pokalturneringen for klubbens dårligste kamp i år.

Han siger på FCK's hjemmeside, at med undtagelse af kampens første 15 til 20 minutter, er det holdets værste indsats i 2023.

»Vi får en fantastisk støtte fra tribunerne i betragtning af, hvor dårlige vi er, men det eneste positive jeg ellers kan sige, er, at vi ikke taber mere end 0-2,« siger træneren.

FCK mod AGF som AGF vinder 1-2 her er det Jacob Neestrup Foto: Anthon Unger Vis mere FCK mod AGF som AGF vinder 1-2 her er det Jacob Neestrup Foto: Anthon Unger

FCK tog imod Silkeborg i Parken, og returkampen bliver således spillet i Silkeborg.

»Nu gælder det udelukkende om at tage til Silkeborg på lørdag og prøve at vinde, og det skal vi først og fremmest gøre ved at score det første mål, uanset om det så er i starten eller slutningen af kampen,« siger Neestrup.

FCK har tabt tre kampe til danske hold på 11 dage. I Superligaen har Viborg og AGF slået FCK.

»De seneste to kampe mod Viborg og AGF kan vi argumentere med, at præstationen var i orden, for selv om det selvfølgelig ikke er i orden at tabe, så skabte vi de chancer, som skulle til for at vinde begge kampe.«

»Men i dag var det ikke noget med stolpe ud og brændte chancer, det var ganske enkelt bare langt under lavmålet,« siger FCK-træneren.

/ritzau/