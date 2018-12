Det er en spiller med noget af et cv, der lander i FC København inden længe. Guillermo Varela er 25 år, højre back og tidligere Manchester United-spiller.

Snart spiller han dog i Superligaen hos FC København. Det kan B.T. Sport afsløre. FC København har stort set forhandlet aftalen på plads med den 25-årige landsholdsback fra Uruguay. Og lørdag lander han så i København for at gennemgå lægetjek og skrive under på aftalen - medmindre noget drastisk sker i de sidste timer.

I København vil Guillermo Varela ifølge B.T. Sports oplysninger skrive under på en 4,5 år lang kontrakt med FC København, der har udset ham som afløser for Peter Ankersen, som senest til sommer sælges videre til en større klub.

Soccer Football - Europa League - Group Stage - Group C - Zenit Saint Petersburg v FC Copenhagen - Saint Petersburg Stadium, Saint Petersburg, Russia - November 29, 2018 Copenhagen coach Stale Solbakken before the match REUTERS/Anton Vaganov Foto: ANTON VAGANOV Vis mere Soccer Football - Europa League - Group Stage - Group C - Zenit Saint Petersburg v FC Copenhagen - Saint Petersburg Stadium, Saint Petersburg, Russia - November 29, 2018 Copenhagen coach Stale Solbakken before the match REUTERS/Anton Vaganov Foto: ANTON VAGANOV

Det var det sydamerikanske medie Telemundo, der afslørede FC Københavns store interesse for Guillermo Varela. Nu kan B.T. så fortælle, at det kun er de sidste detaljer, der mangler, før handlen bliver officiel - og Varela er allerede i disse timer på et fly mod Europa.

Dermed får FC København en spiller, der har spillet fire kampe i Premier League for Manchester United, syv kampe i Bundesligaen på leje i Eintracht Frankfurt og har været under Zinedine Zidanes vinger, da franskmanden styrede Real Madrids næstbedste hold Castilla.

Københavnerne får dog også en spiller, som har ramt overskrifter for andet end gode fodboldkampe. Da Varela var lejet ud til Eintracht Frankfurt, skulle han i 2017 være med i pokalfinalen mod Dortmund. Men sådan endte det ikke. For trods advarsler fra klubben valgte Guillermo Varela ifølge flere medier alligevel at få sig en tatovering kort før finalen af ren overtro.

Herunder kan du høre seneste episode af B.T.s podcast 'Bettingklubben' og husk, at du også kan abonnere på den i iTunes lige HER

Men der gik infektion i tatoveringen, og Varela kunne ikke spille finalen. Det kostede ham en bøde på over en halv million kroner, og backen fik ikke sin lejeaftale forlænget. Det meddelte sportsdirektør Fredi Bobic offentligt.

I stedet vendte Guillermo Varela i august 2017 hjem til Penarol, hvorfra Manchester United også hentede ham i 2013. Og det har været en succes.

Guillermo Varela var denne sommer med Uruguays landshold til VM i Rusland, hvor han spillede de to første kampe. Og han er en fast del af landsholdstruppen. Det seneste stykke tid har han dog været ramt af en skade i læggen, men han skulle snart være klar igen.

Klar til at spille for FC København.