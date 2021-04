Debatten om udebanefans i Superligaen er blusset op, efter omkring 50 Brøndby-fans sang slagsange i onsdagens opgør mellem FC Nordsjælland og Brøndby.

Fansene brød pludselig ud i sang i slutningen af opgøret i Farum og bekendte kulør. Brøndby-fansene havde skaffet sig adgang via en partner til FC Nordsjælland, og det var imod reglen om, at der ikke må komme udefans ind til Superliga-kampe i resten af sæsonen.

»Vi har gjort det helt tydeligt, at vi har et ansvar for, at der ikke kommer udefans ind. Det står også på billetterne,« sagde kommunikationschef i FC Nordsjælland Christian Wolny til B.T. efter kampen.

Reglen om ingen udebanefans står ikke i bekendtgørelsen fra regeringens side. Derimod er det Divisionsforeningens egen regel, der er implementeret i Superliga-ordningen. B.T. har derfor spurgt direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen, hvad man må og ikke må som fan ved en kamp i Superligaen – og om det var ulovligt, hvad Brøndby-fansene gjorde i Farum.

Brøndby-fans begyndte at synge slagsange i slutningen af opgøret mod FC Nordsjælland. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndby-fans begyndte at synge slagsange i slutningen af opgøret mod FC Nordsjælland. Foto: Liselotte Sabroe

Må der komme udebanefans til Superliga-kampene?

»Vi har internt aftalt, at det må der ikke. I vores protokoller står der, at man ikke skal lukke udebanefans ind på stadion. Når vi har besluttet det, er det ligegyldigt, hvor man bor henne.«

Hvorfor har I bestemt, at der ikke må komme udebanefans?

»Det handler om mange ting. Selvfølgelig for at mindske smittefare, men det har også noget at gøre med almindelige sikkerhedsforanstaltninger.«

»Det har været sådan i mange klubber i lang tid, at man ikke lukker udeholdets fans ind på hjemmeholdets afsnit af sikkerhedsmæssige årsager. Så i udgangspunktet skal man ikke have udebanefans til kampene.«

Var det så ulovligt for de omkring 50 Brøndby-fans, at de var taget til gårsdagens kamp i Farum?

»Udeholdets fans må ikke komme til kampene, men det, der skete i går, var ikke ulovligt. Som jeg så det, overholdt de restriktionerne og udgjorde ikke nogen risiko for smitte.«

»Vi kan ikke forhindre, at du kan være fra lokalområdet, men du sympatiserer med udeholdet.«

Claus Thomsen melder, at der ikke må komme udebanefans til kampene, men at det er umuligt for kontrollørerne i indgangen at forhindre personer, der sympatiserer med udeholdet, i at komme ind. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Claus Thomsen melder, at der ikke må komme udebanefans til kampene, men at det er umuligt for kontrollørerne i indgangen at forhindre personer, der sympatiserer med udeholdet, i at komme ind. Foto: Liselotte Sabroe

Men må man eller må man ikke gå ind at se en kamp som onsdagens kamp i Farum, hvis man er Brøndby-fan?

»Der må ikke komme udebanefans ind, ligegyldigt hvor man bor henne. Udebanefans skal ikke tage til Superliga-kampe i resten af sæsonen.«

»Det er ikke godt, at Brøndby-fansene tog ind til opgøret. Ligesom det heller ikke er godt, at en fan, der sympatiserer med hjemmeholdet, men ikke er fra lokalområdet, rejser på tværs af landet for at komme stadion. Men der er ingenting, der kan forbyde det. Det er der ikke nogen regler for,« slutter Claus Thomsen.

Klogere eller ej. Reglen, som stammer fra den såkaldte Superliga-ordning, er formentlig også på spil de kommende uger.