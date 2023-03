Lyt til artiklen

Torsdag gik det helt galt for den danske landsholdsstjerne Pierre-Emile Højbjerg og hans holdkammerater fra Tottenham.

For de led den skæbne, som så mange store hold før har oplevet i pokalturneringer rundt om i verden: De var storfavoritter og led et fadæse-nederlag til et undertippet mandskab.

Torsdag var det Sheffield United fra den næstbedste engelske række, der gjorde det af med Tottenham, efter Sheffield-midtbanespilleren Iliman Ndiaye sent i anden halvleg scorede til slutresultatet 1-0.

Dermed er Højbjerg og co. ude af FA Cup'en, og London-mandskabet kan nu koncentrere sig om Premier League og Champions League.

I ligaen ligger Tottenham i øjeblikket nummer fire, hvilket giver adgang til Champions League i næste sæson.

Og i Champions League skal Tottenham rette op på et 0-1-nederlag til AC Milan i det første opgør af Champions League-ottendedelsfinalerne, når Milan kommer til London i næste uge.

Næste opgave for Pierre-Emile og co. er på lørdag, når Wolverhampton tager imod i Premier League.