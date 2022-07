Lyt til artiklen

Det schweiziske kvindelandshold i fodbold kæmper lige i øjeblikket i et sandt mareridt.

For efter den første kamp ved EM-slutrunden i England er man blot få dage inden opgøret mod Sverige blevet ramt af en alvorlig omgang maveonde, der har lammet hele truppen.

I skrivende stund er hele 19 personer påvirket - det drejer sig om otte spillere og 11 stabsmedlemmer, der kæmper lige nu.

Det skriver forbundet på Twitter.

Træningen er derfor blevet aflyst mandag, og pressechef Dominik Erb fortæller, at man er gået i total isolation som følge af spredningen i truppen.

»Alt er aflyst lige nu, for vi må ikke have kontrakt med andre mennesker,« skriver han til den svenske avis Expressen om udfordringerne på holdet.

Dermed kunne optakten til det vigtige opgør mod Sverige næppe blive værre. Om schweizerne overhovedet kan komme til at stille hold, må de kommende dage vise, mens samtlige 19 personer kæmper for at komme på højkant igen.

Schweiz åbnede EM-slutrunden med et 2-2-opgør mod Portugal, mens Sverige spillede 1-1 med Holland.

Derfor kan opgøret mellem de to nationer meget vel afgøre, hvem der går videre fra gruppespillet.