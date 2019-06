Mandag! Spørg Niels Frederiksen, om det er hans yndlingsdag, og han vil nok have det ligesom en teenager efter en weekend i Breezer-land.

Ikke nok med at U21-landstræneren sidst på aftenen måtte se sit hold være uden chance mod Tyskland i et 3-1-nederlag, så var han også blevet gjort opmærksom på en kedelig historie tidligere.

UEFA havde nemlig dummet sig gevaldigt ved at lægge hele Danmarks lukkede træning fra dagen før op på nettet, så samtlige modstandere kunne følge med, hvis de ville.

»Det er en tosset situation. Det er en fejl. En menneskelig fejl, som er dybt uheldig, og som ikke må ske. Men det er ikke den, der gør, at vi taber. Det skal vi ikke sidde her og bruge som undskyldning, siger Niels Frederiksen.

Foto: Liselotte Sabroe

Og undskyldning var det heller ikke, men alligevel en irritation.

For det var den tyske U21-delegation og landstræner Stefan Kuntz, der bed mærke i brøleren og med det samme informerede både UEFA og landstræner Niels Frederiksen.

“Han vil udelukkende kæmpe med fair midler. Kuntz informerede endda UEFA om deres fejl og ringede personligt til den danske træner, Niels Frederiksen,” sagde en talsmand for det tyske fodboldforbund til Bild.

Selvom tyskerne ikke benyttede sig af den fordel, er det alligevel en fejl, der gnavede i den danske lejr.

Foto: Liselotte Sabroe

»Det er noget rod, men det er UEFA, der har lavet en fejl, og det sker jo. Det er selvfølgelig beklageligt, men de har også undskyldt,« siger Niels Frederiksen.

Men fejlen er sket, og det var altså ikke den, der var skyld i, at Danmark ikke kunne hamle op med Tyskland.

Nederlaget betyder dog, at Damnark nu er tvunget til at levere i de næste kampe mod Østrig og Serbien.

»Ja, det er et pres. Vi skal vinde de to sidste kampe. Og så er vi formentlig stadig lidt afhængige af, at resultaterne flasker sig en lille smule. Men det er ikke umuligt, at seks point er nok til at blive bedste toer. Det er det, vi skal gå efter. Det vil vi gøre 100 procent,« siger landstræneren.