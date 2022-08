Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Drama!

Det udviklede sig til decideret håndgemæng på sidelinjen, da Chelsea og Tottenham søndag aften spillede 2-2 i en højintens affære på Stamford Bridge.

Da danske Pierre Emile-Højberg på et langskudsmissil udlignede til 1-1 eksploderede temperamenterne hos Tottenham-manager Antonio Conte og Chelseas ditto, Thomas Tuchel.

De to bosser røg i tæt infight, og der måtte adskillige vagter og assistenttrænere til at skille de to hidsigpropper ad.

Tottenham Hotspur's Italian head coach Antonio Conte (R) and Chelsea's German head coach Thomas Tuchel (L) clash after the English Premier League football match between Chelsea and Tottenham Hotspur at Stamford Bridge in London on August 14, 2022. - The game finished 2-2. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time.No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time.No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / Foto: GLYN KIRK Vis mere Tottenham Hotspur's Italian head coach Antonio Conte (R) and Chelsea's German head coach Thomas Tuchel (L) clash after the English Premier League football match between Chelsea and Tottenham Hotspur at Stamford Bridge in London on August 14, 2022. - The game finished 2-2. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time.No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time.No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / Foto: GLYN KIRK

Og da kampen blev fløjtet af, var den gal igen. Godt nok gav de hinanden hånden, men tyske Tuchel var ikke tilfreds med, at den tidligere Chelsea-træner Conte ikke ville kigge ham i øjnene - og derfor holdt den nuværende Chelsea-træner demonstrativt fast i italienerens hånd.

Og så blussede Contes berygtede temperament op. Og de to managere måtte igen skilles ad, inden der blev uddelt håndmadder.

Dommeren belønnede begge slagsbrødre med røde kort.

Tottenham udlignede i øvrigt i seks minutters overtid - ved et Harry Kane-hovedstød.