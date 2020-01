Bølgerne gik højt under opgøret mellem Southampton og Crystal Palace.

Da der blev fløjtet til pause var Crystal Palaces Wilfried Zaha nemlig helt oppe i det røde felt efter en batalje med James Ward-Prowse.

På vej ud i spillertunnellen kunne man på billederne således se, hvordan Zaha stikker en finger i øjet på Southampton-spilleren, hvorefter Zaha diskuterer voldsomt med danske Jannik Vestergaard, der til dagens opgør var tilbage i startopstillingen.

Du kan se situationen i videoen øverst i artiklen.

Ifølge flere engelske medier blev situationen tjekket i VAR-rummet, men da 2. halvleg blev fløjtet i gang, var det stadig med Zaha på banen.

Wilfried Zaha havde da også en del at være utilfreds over, da der i 1. halvleg stod Southampton på det hele, mens Crystal Palace ikke kom frem til et eneste skud.

Det kom Southampton til gengæld, og efter 22 minutter kunne Nathan Redmond så bringe klubben i front. Kort inde i anden halvleg blev det så også 2-0, da Stuart Armstrong hamrede et langskud i kassen.

Derfra kunne Pierre-Emile Højbjerg, Jannik Vestergaard og resten af mandskabet sikkert køre sejren i land.

Med sejren overhaler de også Crystal Palace i tabellen og ligger nu nummer ti.