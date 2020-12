Det udviklede sig dramatisk, da Hoffenheim lørdag tog imod Borussia Mönchengladbach.

For undervejs i Bundesliga-opgøret kom de to spillere Stefan Posch og Marcus Thuram op at skændes i det 77. minut.

Skænderiet eskalerede pludseligt, hvorefter sidstnævnte valgte at spytte Hoffenheim-spilleren direkte i ansigtet.

Du kan se episoden i videoen øverst i artiklen.

Hoffenheim-forsvarer Stefan Posch (til venstre) og Marcus Thuram (til højre) kom op at skændes under dagens opgør. Foto: MARIUS BECKER Vis mere Hoffenheim-forsvarer Stefan Posch (til venstre) og Marcus Thuram (til højre) kom op at skændes under dagens opgør. Foto: MARIUS BECKER

Spytklatten medførte herefter vrede reaktioner fra Hoffenheim-lejren, og derfor valgte kampens dommer, Frank Willenborg, da også at se episoden igennem på tv-billederne.

Billederne afslørede dog Thuram, der derfor blev sendt i bad med et rødt kort, mens Posch modtog et gult kort for skænderiet.

Kyndige fodboldfans vil måske studse over den udviste Gladbach-spillers efternavn, for den 23-årige angriber er nemlig søn af den franske fodboldlegende Lilian Thuram, der blandt andet vandt VM med det franske landshold.

Efter episoden blev kampen genoptaget, hvorefter Hoffenheim kort før slutfløjt formåede at sende sejrsmålet i kassen til slutresultatet 2-1.