En racistisk kommentar skal være skyld i, at valenciaspillerne valgte at forlade banen i kampen mod Cadiz.

Der udspillede sig noget af et drama, da Valencia og Cadiz stod over for hinanden søndag i den spanske liga.

Efter godt en halv times spil ved stillingen 1-1 valgte valenciaspillerne at forlade banen.

Det skete, efter at Cadiz' Juan Cala og Mouctar Diakhaby fra Valencia kom op at toppes på banen. Kort efter forlod sidstnævnte banen, og resten af holdkammeraterne fulgte efter forsvarsspilleren ned i omklædningsrummet.

Efter ti minutter kom spillerne tilbage på banen, og kampen blev genoptaget. Dog uden Diakhaby, der blev skiftet ud.

Ifølge Valencia var det en racistisk kommentar, der fik spillerne til at forlade banen. Klubben skriver på Twitter, at holdet har holdt et møde og besluttet at fortætte kampen "for klubbens ære".

- Men holdet fordømmer racisme af enhver art, står der.

Det er ifølge klubben Diakhaby selv, der har bedt sine holdkammerater om at gå tilbage på banen.

- Vi tilbyder vores uforbeholdne støtte til Diakhaby. Spilleren, der har været udsat for en racistisk fornærmelse, opfordrede sine holdkammerater til at vende tilbage på banen. Vi støtter dig, Mouctar! Nej til racisme!, skriver Valencia på Twitter.

Daniel Wass er på banen for Valencia, mens Jens Jonsson spiller for Cadiz.

