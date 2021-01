Det gik bestemt ikke fredeligt for sig på Anfield torsdag aften.

For Mike Dean havde fløjtet til pause, før flere af spillerne røg i totterne på hinanden. Det var Fabinho og Ashley Barnes, der startede det hele, hvilket fik Jürgen Klopp – der ellers var sat i løb mod omklædningsrummet – til at stoppe op og kigge på banen.

Episoden kostede et gult kort til Liverpool-spilleren, mens Barnes, der havde et gult kort i forvejen, slap for yderligere straf.

VAR kiggede endda situationen igennem for at se, om Fabinho skulle have haft rødt kort. Det fik han dog ikke.

Foto: CLIVE BRUNSKILL Vis mere Foto: CLIVE BRUNSKILL

Og dramatikken stoppede ikke her. For efterfølgende fangede tv-kameraerne, hvordan en vred Jürgen Klopp råbte efter Burnleys træner, Sean Dyche, imens han gestikulerede voldsomt med armene.

Præcist hvad der blev sagt, kan ikke høres, men det er tydeligt, det ikke ligefrem var venskabelige gloser.

Da Jürgen Klopp efter kampen blev spurgt til, hvad der foregik, benægtede han ikke, at der havde været en episode i pausen.

»Hvis han ikke vil tale om det, vil jeg heller ikke tale om det. Det var ikke mig, der startede, men alt er fint,« lød det kort og kontant.

Heller ikke Sean Dyche var meget for at fortælle, hvad der præcist foregik i kampens hede, men han fik indikeret, at Jürgen Klopp var utilfreds med, hvor fysiske Burnley var.

»Prøv at høre, de her ting sker. Vi må gerne skændes, vi må gerne prøve at vinde. Det var det. Der blev sagt nogle ting, men ikke noget der gik over grænsen. Det var to trænere, der kæmpede for deres hold, og som prøvede at vinde kampen. Det er der ikke noget galt i,« sagde Dyche til Liverpool Echo.

Burnley vandt noget overraskende torsdagens kamp med 1-0. Målet blev sat ind af Ashley Barnes, der scorede på straffespark.