Det kom som et chok for mange, da det fredag blev officielt, at Julian Nagelsmann var færdig som træner i Bayern München.

Den tyske storklub er stadig med i Champions League og er blot placeret et enkelt point bag Bundesligaens førerhold, Borussia Dortmund.

Så hvad var årsagen til, at 35-årige Nagelsmann skulle fyres?

Ifølge den tidligere Bayern-spiller Markus Babbel er forklaringen Nagelsmanns kæreste, Lena Wurzenberger, der indtil nu har arbejdet for det tyske medie Bild.

»Jeg ved, at hans forhold til Bild-reporteren er et stort emne i omklædningsrummet. Det gik slet ikke, at han var sammen med hende,« siger han til Blick og fortsætter:

»Hans kæreste er et stort problem for Bayern. Der var mistillid, fordi nogle af spillerne ikke længere følte, at de var i stand til at sige, hvad de tænkte, fordi de var bange for, at alt ville ende i avisen.«

Ifølge Mirror stoppede Lena Wurzenberger med at dække Bayern München, da hun fandt sammen med Nagelsmann.

Men nu er det helt slut.

»Vi har efterkommet hendes ønske (om at stoppe, red.) og ønsker hende al mulig held og lykke i fremtiden,« lyder det fra Bilds udgiver, Axel Springer, ifølge Mirror.