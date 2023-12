Kampen mellem Bournemouth og Luton blev afbrudt og siden helt aflyst, da Lutons forsvarsspiller Tom Lockyer faldt om på banen.

Luton-spilleren Tom Lockyer faldt pludselig om, og han lå helt stille på græsset - og kampen mod Bournemouth i Premier League er derfor blevet afbrudt af dommeren.

Alle spillere er beordret i omklædningsrummet ved stillingen 1-1 efter lidt under en times spil.

Ifølge Skysports er Tom Lockyer ved bevidsthed.

Tilskuerne blev på plads på stadion, og kampen var afbrudt i lidt næsten en halv time efter episoden, inden den blev afblæst.

Det er ikke første gang, at 29-årige Lockyer falder om under en fodboldkamp. I sommer kollapsede han under Lutons oprykningskamp til Premier League på Wembley.

Dengang tilbragte Tom Lockyer fem dage på hospitalet og blev opereret i hjertet.

Her fik han efterfølgende hjælp af kardiologen Sanjay Sharma, der også var med til at hjælpe Christian Eriksen tilbage til grønsværen efter danskerens uhyggelige kollaps i Parken i 2021.