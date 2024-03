FC Københavns U19-hold var så tæt på...

Men muligheden for at skrive historie og dermed blive det første danske hold, der spillede sig videre til semifinalerne i UEFA Youth League – ungdomsholdenes svar på Champions League – glippede til sidst.

Det stod klart, efter københavnerne tirsdag aften tabte et kæmpe kvartfinaledrama til franske Nantes på udebane efter straffesparkskonkurrence.

Den ordinære spilletid endte 3-3, hvor FCK's Cornelius Olsson dog undervejs blev tildelt et rødt kort.

Danskerne kom bagud allerede efter 12 minutter, men et vanvittig kvarter af de unge løver midt i første halvleg betød, at de kunne gå til pause foran 3-1.

En mand i undertal endte dog med at blive særdeles afgørende for udfaldet af anden halvleg, hvor Nantes med to scoringer tvang opgøret ud i straffesparkskonkurrence.

Og her endte københavnerne med at tabe, selv om de undervejs havde en gylden mulighed for at sparke sig selv videre til Final 4-stævnet senere på året.

Semifinalerne spilles 19. april, og der er finale 22. april.