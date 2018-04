FC Barcelona er for fjerde år i træk vinder af den spanske pokalturnering i fodbold, Copa del Rey.

Lørdag aften vandt de formentlig kommende spanske mestre efter en regulær opvisning 5-0 over Sevilla i finalen, der blev spillet på Wanda Metropolitano i Madrid.

FC Barcelona sikrede dermed klubbens 30. triumf i Copa del Rey, hvilket er rekord.

Samtidig fik klubben det første plaster på såret efter den uventede exit i Champions League-kvartfinalen for nylig.

Her røg Barcelona ud trods en føring på 4-1 fra den første kamp mod AS Roma, efter at italienerne vandt returkampen med 3-0 på hjemmebane.

Simon Kjær kunne på grund af en skade ikke være med i Sevillas midterforsvar i pokalfinalen.

Den danske landsholdsanførers holdkammerater blev skilt fuldstændig ad i første halvleg.

Efter et kvarter begik Sevilla-forsvaret en fejl på lilleputniveau, da Barcelonas målmand, Jasper Cillessen, sendte en lang aflevering frem mod Philippe Coutinho.

Brasilianeren befandt sig på egen banehalvdel, da afleveringen faldt, og han var derfor ikke offside.

Coutinho drønede helt umarkeret mod mål og centrede på tværs til Luis Suarez, der scorede til 1-0.

Efter en halv times spil spillede Andrés Iniesta og Jordi Alba godt sammen. Da Alba fik bolden retur efter en mislykket aflevering, spillede han resolut bolden bagud med hælen.

Afleveringen endte hos Lionel Messi, der bragede 2-0-scoringen højt ind i målet.

Den lille argentiner havde også en fod med i 3-0-målet, som blev sat ind af Luis Suarez fem minutter før pausen.

Angriberen fra Uruguay spillede bolden hen til Messi, som kunne have valgt at sende den videre ud til en fri Philippe Coutinho i højre side.

I stedet valgte Messi med en sublim førstegangsaflevering at spille bolden frem langs midten, hvor Suerez slap fra sine markører, fik bolden med sig og scorede fladt til 3-0.

Anden halvleg var syv minutter gammel, da FC Barcelona bragte sig foran 4-0.

33-årige Andrés Iniesta, som efter sæsonen måske forlader Barcelona efter mange år for at tage til Kina, kombinerede med Lionel Messi, rundede Sevilla-målmand David Soria og scorede til 5-0.

Sevilla kom frem til enkelte chancer, men 20 minutter før tid indkasserede holdet igen et mål, da Philippe Coutinho scorede på et straffespark.

Tre minutter før tid blev Andrés Iniesta skiftet ud efter sin måske sidste finale for FC Barcelona.

Midtbanekreatøren, der tilbage i 2010 afgjorde VM-finalen mod Holland til Spaniens fordel, blev klappet fra banen.

Barcelona fører den spanske liga suverænt, og holdet kan formentlig snart lade sig kåre som spansk mester.

/ritzau/