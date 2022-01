Droppet i FC København, flop i Vendsyssel. Og nu dette!

Unge Mads Roerslev Rasmussen er ved at skabe sig en af de mest ejendommelige karrierer i dansk fodbold.

Efter en bøvlet start på seniorkarrieren har han i det seneste halve år kunnet kalde sig Premier League-spiller for Brentford. Vildt!

Og nu kan han også skrive assistmager og målscorer på cv'et i en sand drømmekamp for den 22-årige dansker, som i dag blev matchvinder for Brentford. Se målet og den flotte assist i videoen herover.

Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Foto: MATTHEW CHILDS

Højrebacken, som ikke kunne bruges i FCK, scorede sejrsmålet - et meget vigtigt et af slagsen - for Brentford i PL-kampen mod Aston Villa, som danskerklubben vandt 2-1.

Forinden havde han også leveret en flot assist til 1-1-målet inden pausen, hvor han kombinerede med landsmanden Mathias Jensen, inden han sendte bolden ind til målscorer Wissa.

Siden fulgte Roerslevs sejrsmål, som faldt med otte minutter tilbage af kampen. Her sparkede han bolden over stregen i to forsøg, efter at han havde sneget frem i Aston Villas felt.

Sikke en kamp for Roerslev, som var en blandt hele fire danskere i startopstillingen på Thomas Franks mandskab.

»Det er en dejlig følelse. Jeg er glad. Det var dejligt at se, hvor glade fansene blev,« lød det fra en smilende, men ydmyg Mads Roerslev efter kampen.

Med sejren lagde oprykkerne fra Brentford yderligere afstand til nedrykningsstregen. 12 point har holdet ned til nedrykningspladserne.