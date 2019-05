På grund af en skade til David Neres starter Kasper Dolberg inde for Ajax mod Tottenham i Champions League.

En skade under opvarmningen til David Neres har banet vejen for, at Ajax' Kasper Dolberg starter inde i Champions League-semifinalen mod Tottenham.

Dolberg var tiltænkt en plads på bænken, men da spillerne kom på banen, var den danske angriber blandt de 11 startere hos den hollandske klub.

Dermed starter tre danskere på banen i semifinalen. På Ajax' midtbane optræder Lasse Schöne.

Hos Tottenham er Christian Eriksen med fra start i vanlig stil.

Den første semifinale i London for otte dage siden sluttede med en sejr på 1-0 til Ajax.

Opgøret i Amsterdam begyndte klokken 21.

Den samlede vinder skal i finalen 1. juni møde Liverpool, der tirsdag slog Barcelona ud med samlet 4-3.

/ritzau/