Så kom den endelig!

Gustav Isaksen lynede for Lazio, da den danske kantspiler var med til at sikre en vigtig sejr på hjemmebane over Frosinone i Serie A.

Det var den tidligere FC Midtjyllands-stjernes første mål for den italienske storklub siden klubskiftet i sommer.

Isaksen kom på banen i pausen og kunne se sit hold komme bagud med 1-0 fra nærmeste hold efter en lille times tid spillet. Men så vendte kampen takket være Isaksen.

Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix

Første udlignede Taty Catellanos efter 70 minutter spil på oplæg fra Isaksen efter et indlæg.

Og bare tre minutter derefter slog den 22-årige dansker til med sin første scoring i den lyseblå trøje.

Isaksens scoring kom efter et kontrolleret, fladt og yderligt spark til kuglen. Den spanske forsvarsspiller Patric slog sejren fast efter et hjørnespark.

I slutfasen snittede Isaksen overliggeren med endnu et forsøg mod mål, og Lazio var i det hele taget tæt på en større sejr i flere omgange.

Lazio er med sejren nummer otte i Serie A. Lige foran ligger det forsvarende mesterhold, Napoli, som fredag skuffede med 0-0 mod Monza.