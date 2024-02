Elfenbenskysten vinder Africa Cup of Nations - og det fik følelserne til at få frit løb hos legenden Didier Drogba.

Nigeria kom foran i første halvleg, men Franck Kessie og Sebastian Haller vendte kampen for værtsnationen i de sidste 45 minutter.

Under finalen var ivorianernes tidligere storspiller Didier Drogba i sine følelsers vold, og efter kampen er han også løbet på banen for at fejre triumfen med sine landsmænd.

Se klippet øverst



Det er præcis 20 dage siden, at Elfenbenskysten blamerede sig og tabte 0-4 til upåagtede Ækvatorialguinea.

Det lignede et sikkert exit, og træner Jean-Louis Gasset blev fyret, inden Elfenbenskysten alligevel fik en chance mere i turneringen. På det yderste mandat i treerregnskabet, fordi flere resultater flaskede sig for værterne.

Nu har assistenttræner Emerse Faé som midlertidig træner ført Elfenbenskysten sejrrigt ud af fire knald eller fald-kampe og fået nationen i sand lykkerus.

Også i selve finalen måtte Elfenbenskysten diske op med et comeback efter at have været bagud ved pausen.

37 minutter var spillet, da forsvareren William Troost-Ekong steg til vejrs og headede Nigeria i front med 1-0 efter et hjørnespark.

Det flugtede ingenlunde med det kampbillede, man havde oplevet forinden. Faktisk var det første gang, at Nigeria gjorde tilnærmelser.

Drevet frem af publikum dominerede Elfenbenskysten nemlig markant fra start og trykkede Nigeria langt tilbage mod eget mål.

Kampens mest dominerede skikkelse var Simon Adingra. For to sæsoner siden henrykkede han i Superligaen som topscorer for FC Nordsjælland. Søndag var han med i det meste, når Elfenbenskysten var farlig.

I de indledende minutter serverede han en stor chance for Dortmunds Sebastien Haller, der ikke fik ordentligt træf på sit forsøg. Senere var Adingra selv tæt på, men Stanley Nwabili parerede på stregen.

Fra starten af anden halvleg intensiverede Elfenbenskysten presset, og chancerne blev kun større.

Nwabili havde flere store redninger, og i en anden situation stod Calvin Bassey i vejen foran stregen.

Det kunne ikke blive ved med at gå godt. Efter godt en time kom udligningen, da Franck Kessie satte panden til et indlæg fra Adingra.

Det var første gang i fem forsøg, at Elfenbenskysten scorede et regulært mål i en Africa Cup of Nations-finale. De foregående fire finaler var alle sluttet 0-0 og senere endt i straffesparkskonkurrence.

Det slap Elfenbenskysten for denne gang. Efter 80 minutter gik Adingra fremragende til baglinjen og sendte bolden til forreste stolpe, hvor Haller dirigerede bolden i hjørnet med støvlespidsen til 2-1.

Godt et kvarter senere kunne værtsnationen juble over en triumf, der var lige til historiebøgerne.

/ritzau/