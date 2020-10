FC København stopper samarbejdet med manager Ståle Solbakken. Det oplyser klubben på sin hjemmeside. Hjalte Bo Nørregaard er midlertidig cheftræner.

»Ståle er uden sammenligning den mest succesfulde manager i klubbens historie med en imponerende resultatliste,« siger bestyrelsesformand Bo Rygaard i en pressemeddelelse.

»Alle, der er en del af FCK, skylder Ståle en stor tak for den enorme indsats, han har ydet for klubben og de resultater, han har skabt. Vi må dog også konstatere, at resultaterne i 2020 ikke har været tilfredsstillende, og det tager vi nu konsekvensen af.«

»Enhver epoke har sin afslutning, og vi føler, at tiden nu er inde til at nye kræfter træder til og bygger videre på det stærke fundament Ståle og hans team har skabt.«

FC Københavns cheftræner Ståle Solbakken efter 3F Superliga-kampen mellem FC København og FC Nordsjælland i Parken i København, søndag den 4. oktober 2020. FCK vandt kampen 3-2. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere FC Københavns cheftræner Ståle Solbakken efter 3F Superliga-kampen mellem FC København og FC Nordsjælland i Parken i København, søndag den 4. oktober 2020. FCK vandt kampen 3-2. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det har været en vanskelig beslutning både fagligt og følelsesmæssigt, men vi har tænkt os længe og grundigt om, og vi mener, at det her er det bedste for FCK i den situation, vi er i,« siger Bo Rygaard.

Også Solbakkens assistent, Bård Wiggen, stopper med omgående virkning.

52-årige Ståle Solbakken har ført FC København til otte mesterskaber, fire pokaltitler og adskillige europæiske gruppespil.

B.T. jagter en kommentar fra Ståle Solbakken.

