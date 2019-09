Frankrig vandt lørdag 4-1 over Albanien i EM-kvalifikationen, der blev modtaget med forkert nationalmelodi.

I gruppe H sørgede verdensmestrene fra Frankrig for en forventet og sikker sejr over Albanien, som blev slået med 4-1 i EM-kvalifikationen.

Men kampen i den franske hovedstad fik en noget uheldig start, allerede inden det første fløjt lød.

Det var nemlig den forkerte nationalmelodi, der flød ud af højttalerne, da albanerne stod klar til at synge. I stedet blev Andorras nationalmelodi spillet.

Bedre blev det ikke, da stadionspeakeren efterfølgende også havde fået landenavnene galt i halsen og sendte en undskyldning afsted til Armenien.

Fadæsen forsinkede kampen en smule, men ændrede ikke på, at Kingsley Coman og Olivier Giroud satte to kasser ind i første halvleg, hvor også Antoine Griezmann brændte et straffespark.

I anden halvleg var det igen Coman, der var skarp foran mål. Også Jonathan Ikone fik scoret, inden Albaniens Sokol Cikalleshi fik pyntet på resultatet på et straffespark i kampens sidste minut.

Frankrig fører gruppe H med 12 point efter fem kampe. Men føringen er kun på baggrund af en bedre målscorer end Tyrkiet og Island, der begge ligeledes har 12 point efter fem kampe.

Island vandt tidligere lørdag over Moldova med 3-0, mens Tyrkiet med en scoring to minutter før tid sikrede en 1-0-sejr over Andorra.

/ritzau/