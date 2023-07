Han har vundet ni spanske mesterskaber, tre Champions League-trofæer og er blevet både verdens- og europamester.

Man skulle ikke tro, at den nu tidligere FC Barcelona-legende Sergio Busquets er til at tage fejl af.

Men det er han tilsyneladende. I hvert fald for Major League Soccer (MLS), der er den bedste fodboldrække i USA.

Sergio Busquets er netop skiftet til David Beckhams Inter Miami, hvor han bliver genforenet med Lionel Messi, og i den forbindelse annoncerede MLS det store skifte på Twitter.

MLS welcoming Sergio Busquets to their league with a photo of Alvaro Arbeloa winning the 2010 World Cup. pic.twitter.com/IQK0PzhZcz — Colin Millar (@Millar_Colin) July 16, 2023

'Alt, han gør, er at vinde,' skriver MLS til et billede, hvor alle Busquets' trofæer er opremset ved siden af et billede, hvor den tidligere spanske Real Madrid-spiller Álvaro Arbeloa kysser VM-trofæet.

Ganske rigtigt vandt Arbeloa og Busquets VM med Spanien i 2010, men førstnævnte stoppede karrieren tilbage i 2017, og er altså ikke skiftet til Miami.

En kæmpe brøler, som MLS også jokede med efterfølgende.

'Hvorfor ligner Arbeloa og Busquets hinanden så meget på de billeder? Admin har brug for nye briller,' skriver fodboldligaen.

Trods den noget misvisende præsentation kan Sergio Busquets omsider kalde sig MLS og Inter Miami spiller.

Den 35-årige spanier har skrevet under på en kontrakt, der udløber ved udgangen af 2025.