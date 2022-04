Lige meget, hvor meget man ønsker det, så holder man kæft på Instagram om det.

Det er i hvert fald Ralf Rangnicks besked til Manchester United-forsvaren Eric Bailly, der var lidt for kæk på det sociale medie.

En af følgerne havde ønsket sig, at forsvarskonstellationen skulle hedde Bailly og Raphael Varane, og det havde lydt som sød musik i ivorianerens ører.

'Please,' lød svaret sammen med et par emojis, efter kun at have været med i fire Premier League-kampe denne sæson.

Foto: PAUL ELLIS Vis mere Foto: PAUL ELLIS

»Hvis det er sandt, hvad du siger, så må det ikke ske i en fodboldklub - ligegyldigt hvilket niveau det gælder,« lød svaret fra De Røde Djævles midlertidige mand i spidsen. Og Bailly fik IKKE lov at spille.

Rangnick overlader trænerposten til Erik Ten Hag, der har styret Ajax siden 2017, og han får nok at se til.

Den traditionsrige klub tabte 3-1 til Arsenal i Cristiano Ronaldos comeback efter den frygtelige tragedie, hvor han mistede den ene af sine nyfødte tvillinger.

Manchester United ser dermed ud til at være frakoblet top 4-racet, hvor de har seks point op til netop The Gunners, der endda har en kamp mere i baghånden.