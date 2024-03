Fredag blev der trukket lod til kvartfinalerne i Champions League, der kommer til at byde på et kæmpe brag, når to giganter støder sammen.

Manchester City møder nemlig mastodonterne fra Real Madrid. Første opgør spilles på græstæppet på estadio Santiago Bernabeu i Madrid.

Fælles for dem er, at de på deres respektive veje til triumferne slog hinanden ud. Både sidste år og forrige år var det dog første i semifinalen, de stød sammen.

Kvartfinalerne byder også på opgør mellem Arsenal og Bayern München, Paris Saint-Germain og FC Barcelona samt Atlético Madrid og Borussia Dortmund.

Kampene spilles 9-10. april, returopgørene en uge senere.

Manchester City vandt sidste års udgave af turneringen efter en 1-0-sejr i finalen over Inter. I semifinalen spillede man 1-1 ude mod Real Madrid, men satte tingene på plads med 4-0 hjemme i returopgøret.

Året før vandt City hjemme i kamp ét 4-3 i en vild kamp og førte længe 1-0 i returkampen. Men på to sene mål tvang Real Madrid kampen i forlængelse og vandt opgøret 3-1. Det gav en samlet 6-5-sejr.

Finalen i denne sæson spilles på Wembley i London 1. juni.