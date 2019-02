Real Madrid og FC Barcelona skal i den kommende måneds tid møde hinanden tre gange.

Real Madrid mod FC Barcelona.

En af fodboldens største klassikere kommer til at udspille sig over to kampe i den spanske pokalturnering, Copa del Rey.

Det blev en realitet, da der fredag blev trukket lod til turneringens semifinaler.

Barcelona har hjemmebane i den første semifinale, der spilles allerede i den kommende uge, 5. eller 6. februar.

Foto: Albert Gea Vis mere Foto: Albert Gea

Returkampen spilles i Madrid 27. eller 28. februar.

Få dage senere - den 2. marts - tørner klubberne igen sammen i ligaen i Madrid.

Den anden semifinale bliver et møde mellem Betis og Valencia.

/ritzau/